Al via le iscrizioni alla Summer School in efficienza energetica dell’ENEA

Operare nel campo dell’efficienza energetica sono richieste figure professionali altamente specializzate ed in formazione continua. In Italia esiste un’ampia offerta formativa che copre tutti gli ambiti del settore. Una di queste iniziative è la Summer school di efficienza energetica dell’ENEA, nel suo ruolo di Agenzia nazionale dell’efficienza energetica, arrivata ormai alla ottava edizione. L’edizione 2020 si svolgerà dal 7 al 18 settembre esclusivamente on line, iscrizioni aperte fino al 16 luglio, e si rivolge ad un numero massimo di 150 partecipanti in possesso di diploma di laurea magistrale nelle discipline di Ingegneria o Architettura e si propone di formare figure professionali in grado di promuovere la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica nel settore degli edifici residenziali e contribuire alla lotta alla povertà energetica. Organizzata in collaborazione con ISNOVA, nell’ambito della Campagna nazionale “Italia in classe A” del Ministero dello Sviluppo Economico, questa 8^ edizione vede tra i partner tecnici Microsoft, LogicalSoft, AllPlan, TeamSystem, Harley&Dikkinson e CondoFacile. Il corso comprende 30 ore di virtual training con esperti e rappresentati di aziende del settore e un hackathon di 72 ore durante il quale gli allievi, divisi in gruppi di lavoro, si sfideranno in un progetto di riqualificazione energetica di un complesso residenziale di un quartiere di Roma, di cui saranno premiate le tre migliori proposte. I criteri di ammissione al corso sono il voto di laurea, l’età anagrafica e la pertinenza della tesi di laurea al tema dell’efficienza energetica. I costi di iscrizione sono di 300 euro per gli iscritti sotto i 27 anni e di 500 euro per gli over 27. Le precedenti edizioni della Summer School hanno contribuito alla formazione di 350 giovani professionisti e hanno coinvolto negli stage oltre 120 tra aziende e PA. Il 60% dei partecipanti ha poi trovato lavoro presso le aziende, mentre il restante 40% svolge la libera professione. Per tutte le informazioni sull’edizione 2020 della Summer school in efficienza energetica: www.isnova.net.