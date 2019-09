Al via la nuova edizione del programma “frutta, verdura, latte nelle scuole”

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, riprende per il periodo 2019-2020 il programma dell’Unione europea “Frutta, verdura e latte nelle scuole” che punta a promuovere un’alimentazione sana e una dieta bilanciata attraverso la distribuzione di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari, sostenendo al contempo programmi didattici sull’agricoltura e su un’alimentazione corretta. In una nota della Commissione europea del 2 settembre si legge che più di 20 milioni di alunni, pari al 20% dei minori di tutta l’Unione europea, hanno beneficiato di questo programma nell’anno scolastico 2017-2018. “È importante adottare abitudini alimentari sane già in tenera età – ha dichiarato il commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan – Grazie al programma dell’UE per le scuole i nostri piccoli cittadini non solo beneficeranno di prodotti europei di qualità, ma impareranno anche qualcosa sull’alimentazione, sull’agricoltura, sulla produzione alimentare e sul duro lavoro che tutto ciò comporta”. Ogni anno scolastico – rende noto la Commissione – vengono stanziati in tutto 250 milioni di euro per questo programma. Per il 2019-2020, 145 milioni di euro sono stati destinati a frutta e verdura e 105 milioni al latte e ai prodotti lattiero-caseari. Sebbene la partecipazione al programma sia su base volontaria, tutti gli Stati membri dell’UE hanno deciso di aderire ad almeno una parte del programma. Le dotazioni nazionali per i paesi dell’UE che partecipano al programma in quest’anno scolastico sono state approvate e adottate dalla Commissione europea nel marzo 2019. I paesi possono inoltre integrare gli aiuti dell’UE con fondi nazionali. Gli Stati membri possono decidere in che modo attuare il programma, scegliendo, ad esempio, il tipo di prodotti da destinare agli alunni o l’argomento delle attività didattiche da organizzare. La scelta dei prodotti distribuiti – conclude la nota – deve però basarsi su considerazioni relative alla salute e all’ambiente, rispettare la stagionalità e la disponibilità dei prodotti e garantirne la varietà.