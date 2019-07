Al via in Campania i Bandi per il Corso-concorso del Piano lavoro

Lo aveva annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. E’ in arrivo una rivoluzione per il lavoro e per la pubblica amministrazione in Campania. Ci siamo dunque; pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nella sezione “Concorsi ed Esami” i Bandi per il Corso-concorso unico territoriale per gli Enti locali della Regione Campania. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca questa mattina a Palazzo Santa Lucia, in un incontro con sindaci, sindacati e stampa ha illustrato i contenuti del bando e le diverse tappe per l’immissione a lavoro di alcune migliaia di giovani. La Regione ha premuto perché fosse pubblicato da subito il bando per poter avviare al lavoro il primo blocco di giovani, in attesa del completamento dello stesso ambizioso ed innovativo bando. Alla prima fase di adesione dei comuni, nel basso salernitano hanno presnetato domanda i comuni di Celle di Bulgheria, Monte San Giacomo, Polla, Postiglione, Roscigno, Sanza, Padula, Sicignano degli Alburni, Perito, Petina e la Comunità Montana Vallo di Diano. l corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, serve per il reclutamento di complessive 950 unità di personale a tempo indeterminato, di cui 328 unità presso la Regione Campania, 15 unità presso il Consiglio regionale della Campania e 607 unità presso gli Enti locali della Regione Campania. Qualche dettaglio in più: Profilo funzionario risorse finanziarie /funzionario pianificazione e controllo di gestione/ funzionario specialista contabile Codice CFD/CAM 125 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1; Profilo funzionario amministrativo/funzionario amministrativo e legislativo /funzionario specialista amministrativo Codice AMD/CAM 380 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1; Profilo funzionario tecnico /funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM 143 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1; Profilo funzionario di sistemi informativi e tecnologici /funzionario informatico Codice ITD/CAM n. 62 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1; Profilo funzionario comunicazione e informazione Codice CID/CAM n. 19 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1; Profilo funzionario di policy regionali e funzionario specialista in attività culturali Codice CUD/CAM n. 108 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1; Profilo funzionario-specialista socio-assistenzialeCodice SAD/CAM n. 66 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1; Profilo funzionario di vigilanza Codice VGD/CAM n. 47 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1. Dunque parte la corsa alla candidatura per i giovani del territorio.