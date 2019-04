Al Roscigno Fest torna il “Premio Serafina”

C’è attesa a Roscigno per Roscigno Fest – Festa dell’asparago selvatico, in programma dall’1 al 5 maggio a Roscigno, con degustazioni dell’asparago e di altri piatti tipici, spettacoli musicali, artisti di strada e visite guidate al borgo di Roscigno Vecchia e al sito archeologico di Monte Pruno. Con questa nuova edizione della festa dell’asparago selvatico, la comunità di Roscigno intende onorare ancora una volta il ricordo di Serafina Stabile, presidente dell’associazione Roscignopiù, prematuramente scomparsa nel 2017: una donna energica e attiva, sempre in prima linea per valorizzare la tradizione, la cultura, il mondo delle donne. A lei è dedicato il Premio Serafina, che si terrà il 4 maggio alle 21.30 a Roscigno. La II edizione del Premio Serafina vuole ricordare l’usanza in voga fino alla metà degli anni 90 a Roscigno e zone limitrofe, quando gli sposi, dopo i festeggiamenti del matrimonio a fine serata, erano soliti salutare parenti ed amici con il secondo vestito, l’abito del viaggio di nozze, chiamato così appunto perché subito dopo i saluti si partiva per il viaggio di nozze. Ormai questa tradizione appartiene al passato, ma secondo i promotori dell’evento va raccontata per conservare e tramandare il patrimonio culturale, la storia, la memoria. Le partecipanti al Premio Serafina avranno la possibilità di essere preparate alla sfilata da Ino Mantilla Direttrice Artistica dell’accademia Estesia Di Roma. La vincitrice parteciperà alla manifestazione Alta Roma durante il Fashion Week di Roma in una sfilata diretta da Maurizio Passeri regista ed organizzatore di eventi moda che si terrà dal 4 al 7 luglio nell’ambito della quale sarà presentato il Premio Serafina e si darà visibilità al capo vincitore. Roscigno Fest – Festa dell’asparago selvatico è un evento co-finanziato dalla Regione Campania nell’ambito dell’avviso pubblico di selezione “Eventi per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori”.