Al “Napoli Teatro Festival Italia” il progetto “La rivoluzione dei libri”

Un progetto che coinvolge gli adolescenti napoletani e che prevede fino al 12 luglio la messa in scena performance e spettacoli ispirati ai grandi della letteratura in luoghi non teatrali. Si chiama “La rivoluzione dei libri”, ed è un Progetto speciale del “Napoli Teatro Festival Italia”, proposto dalla compagnia teatrale Progetto Demoni, e nato da un’idea di Alessandra Crocco e Alessandro Miele: un percorso iniziato lo scorso aprile con il reclutamento dei giovani “rivoluzionari” negli istituti scolastici napoletani. Lo scopo è quello di affidare agli adolescenti il compito di “rieducare gli adulti” alla lettura, formando gruppi intergenerazionali che si riuniscono nelle case per leggere ad alta voce. Gli ideatori hanno infatti provato a immaginare i lettori di oggi come dei veri e propri rivoluzionari pronti a conquistare alla causa nuovi sostenitori, in una società che ha ridotto la lettura a pratica sempre più elitaria e marginale. I diversi gruppi di lettori hanno trasformato frammenti di libri in clip audio, disseminate tramite QR code in diversi punti della città durante le giornate del Ntfi 2019. Adesso nell’ambito del Napoli Teatro Festival Italia, in scena tre spettacoli e l’incontro il 12 luglio in cui i lettori ribelli si sveleranno alla città. Oggi domani c’è Demoni – Frammenti, una serie di brevi performance per uno o pochi spettatori, a Palazzo de’ Liguoro di Presicce. Il 9 e 10 luglio andrà in scena presso l’Associazione culturale Tribunali 138, Come va a pezzi il tempo di e con Alessandra Crocco e Alessandro Miele – dalle ore 18.00 alle 22.00 (durata 40 minuti). Lo spettatore entra in una casa che da poco è disabitata. La rivoluzione dei libri si chiude il 12 luglio alle 18 a Palazzo Venezia – A’mbasciata, quando tutti i lettori ribelli reclutati dal progetto saranno invitati ad un incontro con l’antropologo Piergiorgio Giacché, il ricercatore sociale Stefano Laffi e il giornalista Graziano Graziani. Al termine dell’incontro, sarà possibile assistere allo spettacolo L’ultimo valzer di Zelda di e con Alessandra Crocco e Alessandro Miele.