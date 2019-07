Al Colonnello Sergio De Caprio il Premio S.Alfonso per la Legalità

Domani, domenica 28 luglio, presso la Parrocchia S. Alfonso, in Via G. Filangieri a Cava de’ Tirreni, si terrà il Premio S.Alfonso per la Legalità, che quest’anno sarà conferito al Colonnello Sergio De Caprio, il famoso “Capitano Ultimo” che, al comando dell’Unità Combattente Criminor del R.O.S. (Raggruppamento operativo speciale dell’Arma dei Carabinieri), arrestò il capo di Cosa Nostra, il boss Totò Riina. La serata inizierà alle 19.30 con la Santa Messa in ricordo degli uomini e delle donne assassinati per difendere la legalità, che sarà presieduta dall’ Arcivescovo di Cava-Amalfi, S.E. Mons. Orazio Soricelli. Dopo la celebrazione ci saranno i saluti dell’Arcivescovo Mons. Soricelli, del Sindaco di Cava de’ Tirreni, dott. Vincenzo Servalli e del parroco di S. Alfonso, don Gioacchino Lanzillo. A seguire l’incontro con il Colonnello Di Caprio, che porterà la sua testimonianza e racconterà la sua esperienza al servizio della legge.

L’incontro sarà moderato dal prof. Franco Bruno Vitolo.