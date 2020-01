Al Centro Oli di Viggiano (PZ) si è svolta un’esercitazione per testare il piano di emergenza

La “simulazione di un incidente rilevante” nel centro oli di Viggiano dell’Eni ha costituito la base, oggi, per un’esercitazione alla quale hanno partecipato 25 Vigili del fuoco e alcuni mezzi provenienti dal distaccamento di Villa d’Agri e da Potenza. Scopo dell’esercitazione, che è durata circa due ore, era quello di “testare la funzionalità del piano di emergenza esterno approvato nel 2014” e verificarne efficacia ed efficienza: “La popolazione, seppur informata dell’esercitazione, non è stata direttamente coinvolta”. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe, quattro fuoristrada, un carro aria, l’unità di crisi locale e il furgone Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) e un carrello di decontaminazione. Sono state effettuate “misurazioni dell’area interessata per verificare la percentuale di idrogeno solforato presente nell’aria, con gli addetti alla sicurezza interna del centro oli”, ed è stato anche simulato il soccorso ad una persona, affidata alle cure dei medici.