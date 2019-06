Agropoli (SA), sabato il corso sul giornalismo online

“Giornalismo online, le tecniche e i cambiamenti del giornalismo” è il titolo del corso di formazione organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Campania per sabato 8 giugno, dalle 14.00 alle 16:00, presso l’aula consiliare del Comune di Agropoli, in collaborazione con Sindacato unitario giornalisti della Campania, Formedia e l’Associazione Giornalisti Locali “Lamberti Sorrentino”. Nel dettaglio sarà analizzato il mondo del giornalismo online, visto all’interno delle redazioni, e in relazione ai tempi della notizia, delle modalità di ricerca e pubblicazioni delle stesse. Interverranno il direttore responsabile di Fanpage.it Francesco Piccinini e il caporedattore di Ticionline Sal Feo. I due relatori saranno affiancati da Claudio Silvestri, Segretario del Sindacato unitario giornalisti della Campania, che relazionerà su “Nuovi giornalismi, stesse regole”, e su quelli che sono gli aggiornamenti deontologici e legislativi del giornalismo online. Coordinerà i lavori il presidente dell’’Associazione Giornalisti Locali “Lamberti Sorrentino”, Salvatore Medici. Per le iscrizioni al corso, riservato agli operatori della comunicazione iscritti all’Albo nazionale dei Giornalisti, c’è tempo fino al 7 giugno. La partecipazione al corso dà titolo a 4 crediti.