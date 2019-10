Agropoli (SA), inaugurata la nuova sede di E-Distribuzione

Inaugurata ad Agropoli, nel Cilento, una nuova unità operativa di E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione. Al taglio del nastro della sede, la 19esima in Campania, sono intervenuti, tra gli altri, il responsabile Area Sud di E-Distribuzione Leonardo Ruscito, il vescovo di Vallo della Lucania Ciro Maniero, il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, il vicepresidente di Confindustria Salerno Gerardo Gambardella e il sindaco di Agropoli Adamo Coppola. “E-Distribuzione, con questa nuova sede – afferma Ruscito – conferma la volontà di mantenere e rafforzare la presenza sul territorio puntando al miglioramento continuo della qualità del servizio elettrico nel rispetto dell’ambiente e con la massima attenzione alla sicurezza.”. La sede dell’unità gestirà la rete elettrica di distribuzione al servizio di 102mila utenti in 46 Comuni della provincia di Salerno, per un totale di più di 6.000 km di linee e oltre 1.800 cabine.