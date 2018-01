Agroalimentare – Crescono i prodotti dop e igp

I prodotti Dop (Denominazione di origine protetta) rappresentano il livello più elevato della qualità certificata e protetta dall’Ue. Si contraddistinguono in quanto sono originari di una specifica zona geografica, presentano caratteristiche dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico (inclusi i fattori naturali e umani) e vengono prodotti e trasformati esclusivamente in un delimitato territorio. Al 31 dicembre 2016 i prodotti Dop italiani riconosciuti dall’Ue sono 166 (due in più rispetto a un anno prima). Nel corso del 2016 solo i settori degli Ortofrutticoli e cereali e dei Prodotti di panetteria ottengono una nuova certificazione Dop. Le Dop attive sono 164 (cinque in più rispetto al 2015) mentre quelle non attive calano da cinque a due. I prodotti Igp (Indicazione geografica protetta) raggruppano le specialità agroalimentari di pregio riconosciute e tutelate dall’Ue. Si caratterizzano in quanto sono originarie di una specifica zona geografica, possiedono una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche attribuibili a uno specifico territorio, ossia vengono almeno prodotte e/o trasformate in una delimitata zona geografica. Al 31 dicembre 2016 le Igp italiane riconosciute dall’Ue sono 123, 11 in più rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente. Nel 2016 ottengono tre nuovi riconoscimenti ciascuno i settori Ortofrutticoli e cereali e Paste alimentari, due gli Oli extravergine e uno ciascuno le Preparazioni di carni, Formaggi e Prodotti di panetteria. I prodotti Igp attivi raggiungono quota 114 (otto in più rispetto al 2015) mentre quelli non attivi salgono da sei a nove. I prodotti Stg (Specialità tradizionale garantita) comprendono le preparazioni riconosciute e tutelate dall’Ue, le cui peculiarità non dipendono dall’origine geografica ma da una composizione tradizionale del prodotto, una ricetta tipica o un metodo di produzione tradizionale. Le singole specialità Stg si possono produrre sia nell’intero territorio nazionale sia negli altri Paesi Ue. Un medesimo prodotto Stg può essere certificato da più Organismi di controllo mentre ciascuna Dop o Igp viene certificata da un solo Organismo. Anche nel 2016 la Mozzarella e la Pizza napoletana si confermano le uniche specialità tradizionali italiane riconosciute dall’Ue. Complessivamente, fra il 2006 e il 2016 si registra un consistente aumento del numero di specialità riconosciute e di quelle attive, con tassi di crescita elevati soprattutto nel triennio 2009-2011. Nel decennio considerato, le specialità Dop, Igp e Stg riconosciute dall’Ue passano da 156 a 291 e i prodotti attivi da 153 a 279. I produttori salgono da 63mila a 79mila (+26%) e gli allevamenti da 34mila a 41mila (+20%). La superficie aumenta da 124mila a 198mila ettari (+59%) e i trasformatori da 5.700 a 7.500 (+31,7%). In particolare, nel biennio 2006-2007 è cresciuto molto il numero di produttori e allevamenti mentre per la superficie l’ aumento più forte si è registrato nell’ultimo biennio 2015-2016. La crescita dei trasformatori risulta invece più contenuta e raggiunge il massimo tra il 2015 e il 2016. Nel periodo 2006-2016, i produttori, storicamente più radicati nelle regioni settentrionali, crescono di più nel Centro-sud; in particolare, i produttori del Mezzogiorno superano stabilmente, a partire dal 2013, quelli del Nord-est, che invece risultano in calo. Tale andamento si deve sia alla crescita del numero di prodotti meridionali riconosciuti dall’Ue, e di conseguenza all’incremento dei loro produttori, sia all’incremento dei produttori delle filiere lattiero-casearia in Sardegna e oleicola in Puglia e Sicilia. I trasformatori sono più numerosi nelle regioni centro-meridionali rispetto a quelle settentrionali; nel 2016 i trasformatori meridionali superano per la prima volta quelli del Nord-est.