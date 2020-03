Agricoltura, dalla Regione 7,3 milioni per investimenti in 26 comuni lucani

26 i comuni beneficiari della misura sul “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali” per il bando del Psr Basilicata 2014-2020: le risorse finanziarie a disposizione delle amministrazioni che rientrano nelle aree interne “Montagna Materana” e “Vulture-Alto Sinni-Val Sarmento” ammontano a 7,3 milioni di euro. I comuni – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale – dovranno realizzare opere per reti viarie e acquedotti rurali: i beneficiari avranno a disposizione 24 mesi per terminare gli interventi. “Dotare le aree interne di infrastrutture – ha detto l’assessore regionale all’agricoltura, Francesco Fanelli – ci consente di aiutare oltremodo le amministrazioni locali, le comunità e le aziende agricole a potenziare i servizi in aree considerate svantaggiate e a serio rischio desertificazione imprenditoriale e spopolamento demografico”. “L’obiettivo – ha concluso Fanelli – è quello di rendere sempre più vivibili e produttivamente appetibili zone che per la loro conformazione orografica e per tradizione storica, rappresentano il motore di quel sistema economico e produttivo tanto apprezzato anche nel resto del Paese. La Regione con questo provvedimento intende rafforzare l’impegno per sostenere quei territori montani il cui futuro passa attraverso la sostenibilità di servizi e infrastrutture”.