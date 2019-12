Aggressione nel carcere di Avellino, feriti 4 agenti

Quattro agenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Avellino sono stati aggrediti e picchiati da alcuni detenuti, presunti camorristi, al culmine di una lite tra compagni di cella. Un ispettore e tre assistenti, intervenuti nella sezione dove è esplosa la rissa, nel tentativo di riportare l’ordine sono stati colpiti con calci e pugni riportando traumi e lesioni in varie parti del corpo per cui si è reso necessario il loro trasferimento in ospedale. La notizia viene confermata dai sindacati della Polizia Penitenziaria. In particolare, uno degli agenti è stato colpito da una macchinetta per il caffè da un detenuto che gli ha provocato una ferita lacero-contusa suturata con nove punti. Le organizzazioni sindacali, che hanno espresso solidarietà agli agenti feriti, tornano a sottolineare le continue quotidiane aggressioni nei confronti della Polizia Penitenziaria dovute “a politiche sbagliate a cominciare dalla cosiddette celle aperte” a fronte di organici sottostimati. I sindacati chiedono “un’inversione di rotta”.