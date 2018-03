Aggressione giornalisti nel Potentino. L’Odg lucano: “Bisogna individuare i responsabili e garantire la sicurezza”

L’Ordine dei giornalisti della Basilicata, in una nota, ha “stigmatizzato l’aggressione subita dai giornalisti di Basilicata24, e loro accompagnatori, impegnati in una inchiesta sull’eolico. L’OdG – è scritto nella nota – auspica vivamente che magistratura e forze dell’ordine possano far luce tempestivamente sull’accaduto, individuare i responsabili dell’aggressione e chiamarli a rispondere dei loro comportamenti. Per l’Ordine dei giornalisti è necessario garantire sicurezza e agibilità per i giornalisti impegnati a svolgere il proprio lavoro. Un’opera che – è bene ricordare – dev’essere finalizzata a tutelare il diritto dei cittadini a essere informati”.