Afghanistan – Mike Pompeo a Doha per firmare l’accordo di pace con i talebani.

Donald Trump ha annunciato l’invio del segretario di Stato Mike Pompeo a Doha per firmare l’accordo di pace con i talebani per riportare a casa le truppe americane. “Presto, su mio ordine, il segretario di Stato Mike Pompeo sarà testimone della firma di un accordo con i rappresentanti dei talebani, mentre il segretario alla Difesa Mark Esper diffonderà una dichiarazione comune con il governo dell’Afghanistan”, afferma il presidente in una nota della Casa Bianca. “Se i talebani e il governo afghano saranno all’altezza di quegli impegni – prosegue – avremo un percorso forte verso la fine della guerra in Afghanistan e per riportare a casa le truppe. Quegli impegni rappresentano un passo importante per una pace durevole in un Afghanistan nuovo, libero da Al Qaida, dall’Isis e da ogni altro gruppo terroristico impegnato a colpirci”. “Alla fine spetterà al popolo afghano lavorare per il suo futuro. Noi lo invitiamo a cogliere questa opportunità per la pace e un nuovo futuro per il suo Paese”, conclude, sottolineando che “stiamo facendo progressi sostanziali” verso la sua promessa elettorale di mettere fine ad una guerra durata 19 anni e di far tornare i soldati americani.