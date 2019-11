Afghanistan, il contingente italiano ha donato materiale informatico alle scuole

Due importanti donazioni del Contingente Militare italiano in Afghanistan a favore del Distretto di Guzarah, località a sud di Herat. I militari italiani hanno provveduto alla fornitura di materiale informatico e arredi a favore del Comando di Polizia del distretto e di tre scuole elementari pubbliche. La cerimonia di consegna si è svolta a Camp Arena, sede del Train Advise Assist Command West (TAAC-W) a guida Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” al comando del Generale di Brigata Giovanni Parmiggiani. “Il Contingente italiano in Afghanistan ha come compito quello di assistere le Forze di Sicurezza afgane contribuendo, come in questo caso, a rendere più funzionale un Comando di Polizia Distrettuale”, ha spiegato il generale. “Oggi è per tutti noi anche una grande soddisfazione, contribuire al miglioramento della pubblica istruzione aiutando tre scuole di Guzarah nell’incrementare la qualità del servizio scolastico offerto agli alunni e alle loro famiglie”.