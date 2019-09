Afghanistan, esplosioni nei seggi durante il voto per le presidenziali

Sono state registrate diverse esplosioni a Kabul, Ghazni, Jalalabad e Kandahar nel giorno delle elezioni presidenziali poche ore dopo l’apertura dei seggi. I 10 milioni di elettori afgani, soltanto il 30% del Paese, scelgono il nuovo capo di stato tra il presidente uscente Ashraf Ghani e Abdullah Abdullah, a capo del governo di unità nato dopo il voto del 2014. A Kandahar, nel sud del Paese, tre persone sono rimaste ferite per la deflagrazione avvenuta all’interno di un seggio, ha dichiarato il portavoce del governo locale. Secondo l’ospedale si tratta di quindici feriti. I talebani hanno rivendicato gli attacchi a Ghazni, Kabul e in altre regioni dove le autorità non hanno ancora confermato le esplosioni. Per garantire la sicurezza sono stati dispiegati oltre 100mila soldati e poliziotti. I talebani hanno minacciato di colpire con razzi e con attacchi kamikaze.