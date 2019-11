Afghanistan, esplode mina: morti 9 bambini

Nove bambini sono stati uccisi da un’esplosione di una mina nell’Afghanistan nord-orientale. Lo ha reso noto un funzionario locale. L’esplosione è avvenuta nel distretto di Darqad nella provincia di Takhar, dopo che i bambini hanno calpestato la mina, nascosta su una strada in un villaggio controllato dai talebani. “Alle 8.30 (ora locale, le 5 in Italia), nove bambini sono tragicamente morti nell’esplosione di una mina piazzata dai talebani”, ha detto il portavoce del governatore della provincia di Takhar, Jawad Hejri. I bambini, tutti maschi, avevano dai 7 agli 11 anni, ha aggiunto. Il capo della polizia provinciale Sayed Mehraj Sadat, ha detto che l’ordigno era probabilmente destinato a colpire le forze di sicurezza afghane. Nessuno ha per ora rivendicato la responsabilità dell’attacco. A ottobre, i talebani hanno lanciato attacchi su vasta scala in diversi distretti, tra cui il capoluogo Taluqan, e sono stati poi respinti dalle forze di sicurezza afghane. I colloqui di pace durati per circa un anno tra Stati Uniti e talebani si sono conclusi a settembre, dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato “morto” un accordo all’epoca apparentemente.