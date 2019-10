Afghanistan, duplice esplosione in moschea. 62 i morti

E’ salito ancora il bilancio dei morti nella duplice esplosione all’interno di una moschea di Nangarhar, provincia orientale dell’Afghanistan durante la preghiera collettiva del venerdì santo per i musulmani. Secondo le autorità afgane le vittime sono 62. Il bilancio precedente parlava di almeno 29 morti. Attaullah Khogyani, portavoce del governatore ha dichiarato che l’esplosione ha causato il crollo del tetto dell’edificio. L’attentato non è stato rivendicato, anzi è stato condannato dai talebani che ne attribuiscono la responsabilità alle forze governative o all’Isis. “Tra le vittime e i feriti ci sono adulti e bambini”, ha detto Sediq Sediqqi, portavoce del presidente afgano Ashraf Ghani, che ha condannato l’attacco su Twitter: “Il governo afgano condanna fermamente l’attacco suicida di oggi in una moschea nella provincia di Nangarhar”.