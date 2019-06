Aeroporto di Napoli, inaugurata la nuova tratta per Oslo

Norwegian, ‘miglior compagnia aerea low-cost in Europa’ e ‘miglior compagnia aerea low-cost lungo raggio al mondo’ secondo Skytrax, ha inaugurato oggi il nuovo collegamento Napoli-Oslo. Per il decollo del primo volo, organizzata una speciale cerimonia di inaugurazione all’Aeroporto di Napoli, alla presenza di Amanda Bonanni, Sales Manager Norwegian in Italia. Il vettore collegherà lo scalo partenopeo con la Norvegia 2 volte a settimana, ogni lunedì e venerdì, con tariffe a partire da 55,65 Euro, tasse incluse. “Siamo lieti di dare il via a questa nuova rotta, che permetterà ai passeggeri campani di raggiungere comodamente Oslo, senza scali intermedi e con tariffe vantaggiose”, ha detto Bonanni, Sales Manager Norwegian in Italia. “Il nostro network continua così ad arricchirsi e il portafoglio di voli per le capitali scandinave, con quella norvegese è ora completo”, ha detto Margherita Chiaramonte, Direttore Sviluppo Network dell’Aeroporto Internazionale di Napoli.