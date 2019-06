Aeroporto Costa d’Amalfi, De Luca: “L’intervento cambierà il volto della regione”

All’indomani del via libero al secondo scalo della Campania – il Costa d’Amalfi nel Salernitano – il governatore della Campania, Vincenzo De Luca parla del sistema aeroportuale campano e lo definisce come uno “degli interventi che cambia il volto della regione”. “La Campania era l’unica regione che non aveva più di un aeroporto – ha detto nel corso di una intervista – il problema è che Capodichino ha raggiunto la massima capacità di espansione, in piena aera urbana. Abbiamo avuto una gestione di Capodichino splendida, l’idea è di dare mandato a Capodichino di gestire tutto il sistema aeroportuale campano aggiungendo Costa d’Amalfi”. Per De Luca sarà così possibile puntare “su un sistema che garantisce lo sviluppo di 17 milioni e mezzo di passeggeri distribuiti sui due scali, investimenti per 230 milioni di euro impegnati in questa operazione, avremo occupazione per oltre 8500mila posti di lavoro e un incremento del Pil per la Campania di oltre 150 milioni di euro all’anno”.