Addio a Lauda, il pilota che era tornato dall’inferno

“Un lavoratore instancabile, un computer ante litteram, un maniaco della precisione, che lasciava fuori l’emozione dalle sue valutazioni e sapeva mettere sempre a fuoco ciò che davvero contava. Ma allo stesso tempo un uomo che è stato capace di cedere alla follia, che ha osato percorrere un viaggio ‘all’inferno e ritorno’, come intitolò la sua autobiografia, che è stato in grado di trovare la forza di risalire in macchina a sei settimane da uno spaventoso incidente dal quale si salvò per miracolo”. Con queste parole la Ferrari ha celebrato Niki Lauda, scomparso nella notte del 21 maggio all’età di settanta anni. Il pilota austriaco nasce a Vienna il 22 febbraio del 1949, e il suo abbraccio al mondo delle corse arriva contro il volere della propria famiglia, chiedendo un prestito per poter inseguire il sogno chiamato Formula 1: corre l’anno 1973 quando Niki approda alla Brm, dove fa coppia con Clay Regazzoni. È proprio il pilota svizzero a parlare del giovane Lauda a Enzo Ferrari, che spiazza tutti e lo porta a Maranello per il 1974. Già al suo esordio in Spagna e Olanda, al volante della 312 B3-74, Niki lotta fino in fondo per le prime posizioni e la vittoria: il titolo sfuma ma nel 1975 la Ferrari gli mette a disposizione la 312 T. Cresce subito la sintonia con la Scuderia e con il Drake, tanto che nel 1975 l’austriaco è campione del mondo per la prima volta e riporta così sia il titolo costruttori che quello piloti al Cavallino rampante dopo 11 anni di astinenza. La stagione successiva inizia sotto i migliori auspici, con Niki che trionfa in cinque delle prime nove gare al punto che in classifica ha più del doppio dei punti del suo primo inseguitore. L’1 agosto 1976, però, sul circuito del Nurburgring, al secondo giro Lauda perde il controllo a causa dell’asfalto umido e si schianta contro le barriere di protezione: la vettura, urtata da altre monoposto, prende fuoco. Estratto dalla vettura, il pilota austriaco riceve l’estrema unzione, tanto critiche sono le sue condizioni. Ma Lauda non è uno che si arrenda facilmente. Come in pista, lotta anche nel suo letto d’ospedale e recupera a tempo di record tanto che dopo sole sei settimane è in gara, seppure ancora molto sofferente, per cercare di conquistare il titolo. Titolo che sfuma per un solo punto nel diluvio del Fuji, ma Lauda entra a pieno titolo nella categoria degli eroi. Nel 1977 Niki vince per la seconda volta il titolo di campione del mondo, anche se insieme al Mondiale arriva anche la rottura definitiva con la scuderia e il suo fondatore. Passa così alla Brabham l’anno successivo, ma né lui né la Ferrari, divisi, riescono a vincere. Dopo un ritiro temporaneo, Lauda torna in pista, vincendo al volante della McLaren il suo terzo e ultimo titolo nel 1984. Nonostante la fine turbolenta del rapporto con la Ferrari, la storia tra Lauda e Maranello non finisce al punto che Niki torna come consulente nel 1993. Dal 2012, invece, era presidente non esecutivo della scuderia Mercedes, caldeggiando fortemente l’ingaggio di Lewis Hamilton: ”Il nostro team ha perso una luce guida. Niki era sempre brutalmente onesto e assolutamente leale” è il ricordo di Toto Wolff, team principal della scuderia tedesca.