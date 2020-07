Ad Atena Lucana (SA) si apre oggi il “Toko Film Fest 2020”

Il “Toko Film Fest 2020” parte oggi. Atena Lucana ospiterà la prima delle otto serate, in Piazza Caduti per la Pace a partire dalle ore 21. L’evento è in collaborazione con l’associazione “Leel – Liberiamo Energie Energie che Liberano” ed il Comune di Atena Lucana. Un’importante momento sarà la proiezione del cortometraggio “A Gentle Night”, Palma d’Oro a Cannes nel 2016. Inoltre sarà in collegamento virtuale l’attore Nicolò Galasso, già ospite del Toko nel 2018 e recentemente inserito nel cast di A New Pope, la serie tv di Paolo Sorrentino.“Siamo estremamente orgogliosi – dichiarano gli organizzatori – di essere riusciti a portare avanti la nostra visione anche in una situazione particolare come quella di quest’anno. Non sarebbe stato possibile senza la collaborazione con decine di altri enti ed associazioni del territorio, vere spine dorsali delle comunità valdianesi”. Alle proiezioni di cortometraggi – gratuite ed a numero limitato per garantire sicurezza e rispetto delle normative – si affiancheranno di volta in volta dibattiti ed incontri con professionisti del cinema. Un’attenzione particolare è stata rivolta al recupero dell’ambientazione storica che vedrà l’apertura di vari edifici che sarà possibile visitare durante le serate. Sala Consilina, Buonabitacolo, Monte San Giacomo, Padula e Teggiano ospiteranno le prossime tappe del festival. Il calendario completo è disponibile sul sito www.tokofilmfestival.it e sui social del Toko Film Fest.