Ad Atena Lucana (SA) l’iniziativa “Le grotte dei Saraceni”

Domenica 28 luglio, presso l’area attrezzata Arenaccia di Atena Lucana, si terrà l’iniziativa “Le grotte dei Saraceni”, appuntamento della rassegna “Briganti nel III millennio, tra natura e cultura”, promossa dall’ Associazione Amici in Movimento, dall’ Asd Polisportiva Atena Lucana e dall’amministrazione comunale. Il programma della giornata prevede: raduno e partenza, sosta con aperitivo presso il ristorante Villa Torre Antica nel centro storico di Atena Lucana per poi ritornare presso l’area Arenaccia per degustare il menù tipico locale. Parteciperanno anche alcuni ragazzi diversamente abili che saranno presenti grazie ai membri dell’associazione del Centro Iris. “Siamo sicuri della buona riuscita dell’evento – dichiara il presidente Francesco Bellomo – aspettiamo molti partecipanti”.