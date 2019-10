Ad Atena Lucana (SA) l’iniziativa “La Festa dell’Autunno”

L’Autunno è arrivato, con i sui colori, gli odori, i prodotti della terra e le tradizioni tipiche della stagione. La vendemmia, la raccolta delle castagne, delle giuggiole, dei melograni e delle nespole. E poi le zucche, le nocciole e i funghi. La Pro Loco Athena Nova ha voluto omaggiare così questo periodo, organizzando per domenica 20 ottobre 2019 ‘La Festa dell’Autunno’. Il programma si articolerà in due momenti: alle 10:00 partiranno dal piazzale della Cappella Maria Ss di Costantinopoli (Atena Lucana Capoluogo) i carri allegorici che sfileranno per il paese. Sono previste nel percorso varie soste per festeggiare, ballare e degustare le pietanze offerte dagli abitanti dei vari rioni. La Festa continuerà, a seguire fino a sera, nel piazzale dell’Auditorium di Atena Lucana Scalo. Verranno premiati i carri, si potranno degustare i prodotti autunnali e mangiare i piatti della tradizione. Non mancheranno i giochi per bambini e per gli adulti, stand e mostre. La serata, inoltre, sarà allietata dalla “Band del Maestro Casale Nicola”. Una giornata per stare in compagnia, divertirsi e dare il benvenuto all’Autunno.