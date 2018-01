Ad aprile 25 aziende del sud alla fiera bio di Londra

L’Ice Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nell’ambito del Piano Export Sud 2, organizza la partecipazione collettiva alla Fiera internazionale Natural&Organic Products Europe 2018 che si terrà a Londra dal 22 al 23 aprile 2018, riservata alle aziende con sede operativa nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La Fiera si è affermata in questi anni come il principale evento dell’Area dedicato a prodotti naturali, nutraceutica, prodotti per intolleranze alimentari e biologici. Queste categorie merceologiche di nicchia appaiono uno dei principali canali distributivi di accesso in Gran Bretagna per le imprese italiane con prodotto di alta gamma, realtà tipiche e molto diffuse all’interno delle regioni meridionali. La partecipazione alla Fiera Natural&Organic Products Europe 2018, che si propone come punto di riferimento per questo settore del mercato food britannico, porterà 25 aziende di Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia ad incontrare potenziali clienti all’interno di una area open space di circa 180 mq.