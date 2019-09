Ad Angri (SA) l’evento “Malattie rare e trapianto di organi”

Continua l’impegno dell’Asl Salerno sul fronte delle malattie rare, per instaurare nuovi confronti e collaborazioni con le componenti del territorio, allo scopo di migliorare l’assistenza erogata ai propri pazienti. Sabato 7 settembre 2019, presso “La casa del cittadino”, sita in Piazza Doria ad Angri, si terrà l’evento “Malattie rare e trapianto di organi. Creare alleanze per costruire assistenza”. Sarà un incontro formativo il cui fine è quello di coinvolgere tutti gli operatori impegnati nel campo delle malattie rare in quello che vuole essere un momento di confronto che favorisca il dialogo e la collaborazione, coinvolgendo anche le Associazioni che si occupano di malattie rare sul territorio. Una occasione per aprirsi a nuove proposte e a percorsi terapeutici comuni. Nel corso dell’incontro saranno forniti, inoltre, aggiornamenti sui nuovi traguardi e sugli strumenti a disposizione, in modo da offrire ai pazienti la migliore assistenza, evitare ritardi diagnostici, terapeutici e assistenziali, anche attraverso la diffusione di informazioni in materia di trapianti. L’intervento di esperti di strutture extraregionali, infine, costituirà una preziosa occasione per instaurare continuativi e proficui scambi di esperienze. L’evento, di cui è responsabile scientifico la dottoressa Maria Immacolata Borrelli, referente malattie rare e Sportello Amico Trapianti dell’Asl Salerno, è rivolto a medici specialisti, medici di medicina generale, pediatri di famiglia, professionisti sanitari, pazienti, associazioni e a tutti i soggetti impegnati a diverso titolo nel campo delle malattie rare.