Ad Amalfi (SA) un nuovo servizio per informare i cittadini

Le informazioni di pubblica utilità arriveranno ai cittadini di Amalfi anche attraverso Whatsapp. La più famosa app di messaggistica verrà utilizzata da Palazzo San Benedetto per diventare un canale di comunicazione pubblica, sul quale viaggeranno contenuti che parleranno e faranno informazione su precisi argomenti. Comunicazioni di pubblica utilità, per scadenze di interesse generalizzato (tributi comunali, etc); per avvisi di interesse generale come servizio mensa, trasporto scolastico, agevolazioni e altro; viabilità e altri servizi di utilità primaria. È previsto anche l’inoltro di eventuali informazioni ricevute dall’esterno in caso di sospensione dell’erogazione idrica o di altri servizi. Su WhatsAmalfiApp viaggeranno poi le news sugli eventi culturali quali concerti, mostre, iniziative di vario genere, promosse dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano. L’immediatezza del canale va anche al servizio della comunicazione d’emergenza, con l’utilizzo per l’inoltro di comunicazioni di interesse pubblico della Protezione Civile Nazionale, Regionale o Comunale, allerta incendi, comunicazioni da parte dei servizi di emergenza per eventi imprevedibili che espongono la popolazione a rischi. Al servizio è anche dedicata una pagina informativa sul portale web del Comune di Amalfi, al link: www.amalfi.gov.it/whatsamalfiapp/. Il consigliere comunale Giorgio Stancati, curatore del progetto, sottolinea: “E’ un modo immediato di comunicare con i nostri concittadini, fornendo direttamente loro, tramite lo smartphone, indicazioni e informazioni sulla vita amministrativa e culturale della città. Va sottolineato, per chi ha poca familiarità con alcune tecnologie, che non si tratta assolutamente di una chat di gruppo, ma è un invio di messaggi broadcast. Messaggi 1-a-1 dal Comune verso l’utente. Gli utenti sono tutti anonimi e nessun altro utente può vedere in alcun modo chi riceve i messaggi o interagire con essi”. L’iscrizione al servizio è molto semplice. Basta registrare sulla rubrica dello smartphone o tablet dove è installato Whatsapp il numero 0898736200 col nome WhatsAmalfiApp. Aprire Whatsapp e inviare al numero un messaggio con scritto “Info on”. Entro due giorni lavorativi si riceverà un messaggio di benvenuto al servizio. Occorre fare attenzione a conservare memorizzato in rubrica il numero di WhatsAmalfiApp. Se lo si cancella dalla rubrica o non lo si memorizza, i messaggi broadcast non arriveranno. WhatsAmalfiApp invia comunicazioni verso la popolazione, ma non riceve messaggi: per le comunicazioni dei cittadini verso il Comune bisogna sempre far riferimento ai recapiti fisici, telefonici o informatici dei diversi uffici. Il sindaco Daniele Milano dichiara: “Si tratta di un ulteriore servizio che va ad ampliare i canali di comunicazione che abbiamo attivato verso la popolazione. Nel corso degli anni abbiamo messo in opera una serie di servizi digitali mirati ad avvicinare le persone all’Ente, abbiamo attivato gli sportelli informatici per presentare le istanze online, in un processo pianificato per facilitare l’accesso alle informazioni e ai servizi. Abbiamo fatto passi importanti nella digitalizzazione della pubblica amministrazione, ora facciamo un nuovo passo nella digitalizzazione della comunicazione verso i cittadini”.