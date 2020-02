Acerra (NA), il 24 maggio attesa la visita di Papa Francesco

Grande attesa per la visita di Papa Francesco ad Acerra il prossimo 24 maggio. Il Santo Padre incontrerà le popolazioni della Terra dei Fuochi in occasione del quinto anniversario della Lettera enciclica ‘Laudato Si’ sulla cura della casa comune. L’annuncio è stato dato dalla Diocesi di Acerra. “La presenza di Papa Francesco nelle nostre terre e in particolare nella nostra diocesi, è una grazia speciale – ha affermato il vescovo Antonio Di Donna – perché il Papa viene ad ascoltare le sofferenze della nostra gente e a ricordare le altre Terre dei Fuochi d’Italia”. Papa Francesco arriverà ad Acerra in mattinata. La giornata inizierà intorno alle 9.00 e prima della Messa il Santo Padre incontrerà i sindaci della Terra dei Fuochi e i genitori dei giovani scomparsi per un cancro causato dall’inquinamento ambientale. “La nostra Chiesa – ha spiegato il vescovo – è partita proprio dalla compassione verso questo eccesso di mortalità per mobilitarsi e venire incontro alla gente”. Nel corso della mattinata del 24 maggio, si terranno poi la concelebrazione eucaristica in piazza Calipari e la preghiera del Regina Coeli. Subito dopo il Santo Padre farà rientro in Vaticano. In attesa della visita di Papa Francesco, la Diocesi di Acerra, ha fatto sapere il vescovo, si preperà con la preghiera e cercando di dare attuazione al testo della ‘Laudato si’.