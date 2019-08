Accompagnavano clandestini a Roma, arrestati due salernitani

Dovevano accompagnare immigrati clandestini a Roma, in manette una coppia di salernitani. Avevano pagato 5mila euro per arrivare in Italia, a Roma, ma sull’A/1 ad Arezzo una pattuglia della Polstrada ha arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina un uomo e una donna di Salerno e avviato indagini per capire i meccanismi per far arrivare illegalmente immigrati, in particolare dall’Asia. Nel caso specifico la Polstrada ha fermato un’Audi con targa romena e con quattro persone a bordo. Seduti davanti c’erano i due arrestati e nei sedili posteriori due stranieri con passaporti dello Sri Lanka senza alcun visto di ingresso in Italia o in altri Paesi dell’area Schengen. Dagli accertamenti e’ emerso che i due stranieri si erano affidati ad un connazionale che, pagando 5.000 euro ciascuno, li aveva fatti arrivare in un Paese dell’Est europeo. Da li’ poi erano stati accompagnati in Slovenia, dove erano stati presi in consegna dalla coppia italiana a cui avevano pagato altri 1.000 euro ciascuno per raggiungere Roma. I due italiani sono stati arrestati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’autovettura e i 7.000 euro in contanti, trovati alla donna, sono stati sequestrati.