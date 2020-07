Abuso d’ufficio, De Luca: “E’ un’imbecillità tutta italiana”

“Ci auguriamo che anche a livello nazionale arrivino altre misure innovative, a cominciare dall’eliminazione di questa figura idiota dell’abuso in atti d’ufficio che è un’imbecillità tutta italiana”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Salerno, al Teatro Augusteo, nel corso dell’incontro con i giovani vincitori del concorso indetto dalla Regione. “Mi pare – ha ribadito il governatore – che, finalmente, dopo anni, cominciano a rendersi conto che siamo di fronte ad un atto di idiozia pura. Mi auguro che, al di là di questo, si vada avanti in un percorso di sburocratizzazione radicale e su una idea di fiducia per i dirigenti e i funzionari pubblici. Nessuno Stato può funzionare se non si dà fiducia a chi dirige le articolazioni dello Stato. Il presupposto deve essere questo: la fiducia nei dirigenti, non il presupposto di colpevolezza, perché altrimenti nessuno lavora tranquillo. Mi auguro che ci siano innovazioni normative anche sul codice degli appalti. Speriamo però di non cadere da un eccesso all’altro”, ha concluso De Luca.