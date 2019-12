A Vietri di Potenza la prima edizione della “Giornata dell’olio”

Si terrà domenica dicembre la prima edizione della “Giornata dell’olio” a Vietri di Potenza organizzata da Ivy Tour Basilicata in collaborazione con la Pro Loco di Vietri. Oltre 500 produttori di olio, circa 400 aziende olivicole servite da 2 moderni frantoi. Sono questi numeri di Vietri di Potenza città dell’olio. Siamo al confine con la Campania, dove le montagne iniziano a diradare, diventano colline prima di appiattirsi nella piana di Battipaglia. In questo piccolo paese di circa 3000 abitanti l’olio d’oliva extra vergine è la principale produzione agricola testimone di una tradizione secolare nella coltivazione di piante di ulivo. L’8 dicembre si va alla scoperta di uno dei migliori oli d’oliva della Basilicata con una giornata dedicata all’oro giallo. In mattinata è prevista la visita guidata al frantoio biologico Priore con un aperitivo rurale a base di prodotti tipici. A pranzo ci spostiamo in paese presso il ristorante Comma 2. La giornata si chiude con la visita al bellissimo convento dei Cappuccini.