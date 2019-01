A Vietri di Potenza il convegno “Eolico in Basilicata: quali prospettive economiche e rischi per la salute”

Sabato 12 gennaio, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare di Vietri di Potenza, si terrà il convegno “Eolico in Basilicata: quali prospettive economiche e rischi per la salute”. I saluti saranno effettuati dal sindaco Christian Giordano. Il Comune di Vietri di Potenza ha deciso di patrocinare tale evento scientifico, proposto dal comitato Balvano Libera, a cui prenderà parte anche l’assessore Regionale all’Ambiente Francesco Pietrantuono. Al convegno, moderato dall’avvocato, Trerotola Ercole, interverranno diversi medici dell’ISDE (Medici per l’Ambiente). Nel dettaglio parteciperanno: il dottore Laghi Ferdinando (presidente europeo Isde International e vicepresidente nazionale Isde Italia), il dottore Cormano Andrea, il dottore Mele Giambattista (chirurgo e referente Isde Medici per l’Ambiente Sezione di Potenza), il dottore Straziuso Nicola, l’ingegnere Barbaro Francesco (consulente presso il Tribunale di Napoli), Bagnulo Mario (socio fondatore del comitato Balvano libera Balvano), il dottore Rancati Antonio (coordinatore nazionale Cetri – Tires) e il professore Cripezzi Enrico (coordinatore Lipu Basilicata e Puglia). Il tema eolico nei mesi scorsi ha creato diverse preoccupazioni ai cittadini e all’amministrazione del Comune di Vietri. Tutto ciò che riguarda l’eolico rimane per Vietri e per l’intera Basilicata un tema molto sentito e sabato sera sarà l’occasione per parlarne.