A Teggiano (SA) il corso “Avviare un Bed & Breakfast”

Il turismo è un settore trainante per l’economia della Campania, un dato certo quanto quello che oggi non è più possibile improvvisarsi operatori del settore, senza le necessarie e adeguate conoscenze utili ad affrontare con capacità progettuali e decisionali un sistema di fenomeni complessi come quello rappresentato dalle attività turistiche e dalle loro relazioni con il territorio. Un settore dunque che può offrire anche diversi sbocchi occupazionali in una regione come la Campania in cui sono innumerevoli le bellezze artistiche e si vive un vero fermento di attività legate al mondo dell’agroalimentare. Sulla base di queste considerazioni in uno dei comuni simbolo dell’accoglienza turistica, che ogni anno in estate ospita migliaia di persone per i suoi monumenti e per le sue rappresentazioni storiche, arriva un corso di formazione denominato “Avviare un Bed & Breakfast”. Appuntamento a Teggiano, dal 16 settembre, presso la Sala “Senatore Antonio Innamorato” del Complesso Monumentale S.S. Pietà. Il corso, che si terrà in orario mattutino, dalle 09:00 alle 12:00, è dedicato a tutti coloro che dispongono o possono disporre di un immobile e intendono sfruttarlo a fini turistico-ricettivi per attività di affittacamere, Bed & Breakfast, Case Vacanze. Sono dunque aperte le iscrizioni per questo corso di formazione di 30 ore organizzato dal Dipartimento di studi e ricerche turistiche e di sviluppo territoriale con sede a Nocera Inferiore, afferente al centro di Ricerca sperimentale in economia Gestionale. Per informazioni e ritiro modulo d’iscrizione sarà presente un addetto nei giorni 05 e 06 settembre presso la SS. Pietà dalle 10:00 alle ore 12:00. Un’occasione importante dunque per inserirsi nel mondo lavorativo legato al settore turistico.