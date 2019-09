A Sorrento (NA) il settantaquattresimo Congresso mondiale di Medicina Omeopatica

Si svolgerà a Sorrento dal 25 al 28 Settembre il 74/esimo Congresso mondiale di Medicina Omeopatica. Vi parteciperanno oltre 800 tra medici e studiosi .Il congresso è organizzato dalla Fiamo (Federazione italiana associazioni e medici omeopati) e dalla Luimo (Associazione per la libera università internazionale di medicina omeopatica), che aderiscono alla Liga Medicorum Homeopathica Internationalis), fondata a Rotterdam nel 1925. La Medicina Omeopatica è attualmente presente in oltre 70 Paesi ed è il secondo sistema medico più diffuso nel mondo, al quale si rivolgono circa 600 milioni di persone, secondo dati dell’ Oms), dei quali almeno 100 in Europa e circa 11 milioni in Italia. I medici che usano l’ Omeopoatia sono oltre mezzo milione nel mondo (circa 50.000 in Europa).In Italia l’Omeopatia e’ il sistema di Medicina Complementare più diffuso, con circa 11 milioni di pazienti e circa 15 mila medici. Un annullo filatelico speciale per l’ evento sarà realizzato da Poste Italiane.