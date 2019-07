A sorpresa, telefonata in diretta di Mons. Bellandi a Radio Alfa

Sorpresa ieri pomeriggio su Radio Alfa! Tra i suoi punti di riferimento c’è Papa Francesco e forse è per questo che mons. Andrea Bellandi, nuovo vescovo della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, è avvezzo alle sorprese! E’ accaduto ieri pomeriggio, alle 17.00, su Radio Alfa, mentre era in onda un’intervista realizzata in mattinata a don Biagio Napoletano, delegato ad omnia della Diocesi, su alcune anticipazioni relative alla cerimonia di ingresso e di ordinazione in diocesi di mons. Bellandi prevista per sabato 6 luglio. Il telefono ha squillato in redazione ed era proprio il neo vescovo che era sintonizzato su Radio Alfa mentre in auto stava “perlustrando” il territorio salernitano. Mons Bellandi in diretta si è lasciato andare ad una piacevole chiacchierata con Lorenzo Peluso ed Ersilia Gillio svelando anche qualche chicca sulla sua persona… in primis l’amore per la musica. L’intervento a sorpresa è disponibile per l’ascolto a questo link https://www.radioalfa.fm/sorpresa-mons-bellandi-nuovo-vescovo-della-diocesi-di-salerno-ci-ha-chiamato-in-diretta-riascolta/