A Senise (PZ) l’evento “Autunno D’Autore”

Sabato, 7 dicembre alle ore 18.30 a Senise, nel Complesso Monumentale di San Francesco, “Palazzo Falcone e Borsellino”, datato XIII secolo, recentemente ristrutturato, con annessa la Bellissima chiesa di Santa Maria degli Angeli, custode di un raffinato polittico rinascimentale di Simone da Firenze (1523), si svolgerà l’evento “Autunno D’Autore”. La località si trova nel cuore della più estesa area protetta italiana, il Parco Nazionale del Pollino, nella valle del fiume Sinni. Nel suo territorio insiste il borgo antico di Senise, di origini normanne, si sviluppa ai piedi del castello medioevale ed è un inestricabile labirinto di viuzze, case antiche, e vicoli decorati da preziose e croccanti collane purpuree lasciate essiccare al sole sui balconi: i Peperoni “Cruschi”, prelibatezza lucana ormai nota in tutto il mondo e la diga di Monte Cutugno, invaso artificiale più grande d’Europa. La manifestazione voluta fortemente dal Comune di Senise nella persona del Commissario Alberico Gentile è organizzata dall’associazione culturale “Il Girasole”. In passerella sfileranno lo stilista internazionale Koscanyo, Ambasciatore Siciliano in giro per il mondo che presenterà le sue nuove creazioni di alta moda. Rappresenta la sua sicilianità attraverso i suoi abiti e lo fa con grande onore e dignità e questo viene premiato, ogni anno, dai tantissimi clienti che arrivano da diverse parti del mondo. Anche la donna araba, tedesca, russa, gradisce gli abiti Koscanyo. Tommaso Filieri con i suoi stupendi abiti di composizioni floreali naturali di stile botticelliano , che porterà in scena una rappresentazione degli “Ori di Senise” , le creazioni artigianali del famosissimo Gioielliere Gerardo Sacco , gioielli fatti a mano , dallo stile eclettico e multiforme , interamente pensati, disegnati e realizzati nel laboratorio-bottega del maestro orafo ed infine gli abiti da sposa dell’Atelier Do’ di Domenica Cozzi, lucana e vincitrice di numerosi premi di caratura nazionale che porterà in scena la sua nuova collezione sposa 2020 “ le pagine della nostra vita”. La serata sarà presentata dallo Showman Francesco Capodacqua, direttamente dal programma di Amici. Ospite il noto Instant Fashion Alfredo Nocera che realizzerà dal vivo, con il solo ausilio di stoffe e spilli, abiti unici direttamente in palcoscenico con le top model le quali indosseranno gli originali outfits. Il make up e hair styling sono a cura della Scuola Europea Accademia di Policoro e Matera, creata e gestita da Mirella D’Alessandro, le fotografie di Petrigliano Domenico. Particolare attenzione sarà data allo scopo sociale: a cura dell’associazione “Lucanicom” che si occupa di diffondere la cultura dell’inclusione e della solidarietà.