A sei anni dal sequestro di padre Paolo Dall’Oglio, nessuna verità.

Si poteva fare di più e d’ora in poi serve “più trasparenza” e “coordinamento”. A sei anni dal sequestro di padre Paolo Dall’Oglio, la famiglia del gesuita chiede ancora più forte di fare luce sulla sua vicenda e su quella dei tanti scomparsi in Siria e nel mondo. Parlano in una conferenza stampa ospitata il 29 luglio dall’Associazione stampa estera a Roma Francesca, Giovanni e Immacolata, i fratelli e le sorelle del religioso rapito il 27 luglio del 2013. “Sono sei anni che non riusciamo a sapere nulla. È vero che è stato rapito in una zona di guerra, ma alcune zone sono state ormai liberate dal novembre 2017”, come Raqqa ora “occupata dagli alleati della Nato” ha commentato Francesca Dall’Oglio che ha aggiunto come al momento non ci sia alcuna conferma sulle condizioni del fratello: “né vivo, né morto”. Per questo Francesca, Immacolata e Giovanni chiedono maggiore “trasparenza e coordinamento” nelle indagini e nella verifica di notizie e indiscrezioni sulle condizioni di padre Dall’Oglio e delle altre persone sequestrate e scomparse come la cooperante in Kenya, Silvia Romano, e il missionario in Niger, padre Pier Luigi Maccalli. Il fatto di non avere notizie, allo stesso tempo, rappresenta una speranza alla quale la famiglia del missionario si aggrappa con forza: “La speranza è una cosa strana – ha affermato la sorella Immacolata -, che va e che viene”, magari anche alimentata “dal silenzio. La speranza è viva, perché noi siamo malati di speranza”. Una speranza riaccesa anche dalla notizia della ricompensa di cinque milioni di dollari offerta dal ministero della Giustizia statunitense a chi sappia fornire informazioni sui cinque religiosi cristiani rapiti in Siria nel 2013, tra cui padre Dall’Oglio: è “qualcosa che riaccende le speranze almeno di sapere cosa è successo”. Ma la speranza, appunto, va e viene, e la famiglia del missionario gesuita ha bisogno soprattutto di “informazione e giustizia – chiarisce Immacolata – Paolo non è più nelle nostre mani, ora dipende da altri”.