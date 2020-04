A Sapri (SA) trovato senza vita in casa un 35enne. Indagini in corso.

Sapri (SA) – Tragedia ieri sera in un’abitazione alla località Timpone. Un uomo di 35 anni è stato trovato senza vita in casa dalla madre. Sul posto sono intervenute due ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’uomo in passato aveva avuto problemi di droga e di recente era tornato dal carcere, ora si trovava in regime dei domiciliari. Disposta l’autopsia dal magistrato di turno del Tribunale di Lagonegro per chiarire le cause del decesso. Indagano i carabinieri.