A Sanza, sul Cervati lo spettacolo Il Gigante della Campania

Sanza (SA) – Il 19 luglio, alle ore 12:00, per il terzo anno consecutivo, torna lo spettacolo più alto della Regione Campania, sulla vetta più alta: il #MonteCervati (1899 m. slm) a Sanza. Lo spettacolo scritto e diretto da Enzo D’Arco in scena con Antonella Giordano e Marzio D’Arco, rapirà i vostri cuori, là dove il cielo si può toccare con un dito. L’Evento è promosso e sostenuto dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Organizzato da La Cantina delle Arti, il Rifugio Cervati ed il CAI soci loca.i di Sanza prevde escursioni per raggiungere la vetta, da Monte San Giacomo (3284755097), Sanza (3470325285) e Piaggine (3791257020).