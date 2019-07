A Sanza (SA), oggi “la giornata del bene comune”.

Sanza (SA) – Dalle prime ore del mattino, decine di giovani impegnati per “la giornata del bene comune”. Volontari a lavoro per la pulizia del paese, radunatisi dinanzi al Comune, i ragazzi e volontari, muniti di scope, ramazze e decespugliatori, dalle prime ore del mattino, hanno attraversato il borgo, da piazza Plebiscito, i vicoli e le piazzette fino a giungere nuovamente piazza XXIV maggio, per la consueta giornata di pulizia e volontariato. Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa anche quest’anno ha il patrocinio di Legambiente Campania. “Siamo orgogliosi di questi giovani che ogni anno promuovono questa importante giornata di volontariato. Un esempio concreto della collaborazione che bisogna offrire ogni giorno per il bene comune – ha commentato il vice-sindaco Antonio Lettieri – un ringraziamento particolare da parte dell’amministrazione comunale va ai ragazzi della Pro-Loco, la Consulta delle Donne, i volontari della Protezione Civile, gli attivisti del gruppo politico CambiaMenti, i rappresentanti del Forum dei Giovani, i membri della Onlus SapieNza, ed a tutti coloro che sabato impegneranno il loro tempo per la comunità” ha concluso Lettieri. Si replica domani, domenica 14 luglio, quando dalle prime ore del mattino decine di volontari si incammineranno lungo il sentiero della fede per la pulizia e la sistemazione dell’antico tratturo che sarà poi frequentato da migliaia di fedeli il 26 luglio con l’ascesa della Madonna della Neve in vetta al Cervati. Un plauso per l’iniziativa è arrivato anche da Legambiente Campania. “Un grande esempio quello dei giovani di Sanza, la dimostrazione che il bene comune, lo si realizza grazie all’impegno civico dei cittadini, che amano la propria comunità, profondono quotidianamente attraverso piccole ma efficaci azioni che rendono il proprio paese più bello e vivibile, per tutti”. Questo il messaggio di Michele Buonomo, di Legambiente Campania ai volontari di Sanza.