A Sanza (SA) “Frienno, Cantenno Mangenno” il 22 ed il 23 luglio

Sanza (SA) – Saranno due serate di gastronomia ma anche di musica e divertimento. Il 22 ed il 23 luglio, in piazza Cavour su iniziativa del Coro Sinfonia di Voci e la Pino Pinto band. “Frienno, Cantenno Mangenno” con specialità di pizzi fritti secondo le antiche ricette. Una riscoperta delle prelibatezze dello street food locale, la pizza fritta appena scolata dall’olio e avvolta dalla carta paglia, e si gusta passeggiando per le vie del centro. Il classico impasto della pizza saporito che vi conquisterà al primo morso. Le pizze fritte cilentane sono una tradizionale ricetta popolare del Cilento. Nascono in un periodo di crisi, dove non tutti avevano la disponibilità di un forno per realizzare la pizza classica. Le pizze fritte cilentane consistono in dell’impasto della pizza fritto e condito con salsa di pomodoro già cotta e formaggio caprino. Si tratta di una ricetta molto semplice e veloce da realizzare (lievitazione a parte).