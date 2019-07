A Sanza (SA) domenica 7 luglio la pedalata “sulle Orme dei Trecento”

Sanza (SA) – Un paese che guarda sempre più al turismo come risorsa. Sarà una grande giornata di sport ma anche di amicizia e convivialità. Ritorna dopo il successo dello scorso anno la pedalata “sulle Orme dei Trecento”, una giornata di ciclo-turismo in luoghi di rara bellezza. Saranno circa duecento i ciclisti che arriveranno da ogni parte d’Italia e che domenica 7 luglio, partiranno da piazza XXIV maggio alle 8.30 per percorrere un circuito che li porterà sulle “Orme dei Trecento”, passando per il Fortino, poi nel Golfo di Policastro, quindi il ritorno a Sanza, con arrivo previsto per le 14.00. Sanza, non per caso, nel ricorso della Spedizione di Sapri che vide morire proprio a Sanza, Carlo Pisacane, il 2 luglio del 1857. L’iniziativa che si rinnova anche quest’anno è stata accolta con grande soddisfazione dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Esposito. Per l’occasione si è mobilita la Pro Loco, i ragazzi del servizio civile, l’ufficio turistico del Comune, i soci del CAI, la Protezione Civile, la Consulta del Commercio, i dipendenti del Comune, la Consulta delle donne, per dare accoglienza ed ospitalità ai duecento ciclisti ed il loro seguito. Un’ottima occasione anche per promuovere le eccellenze enogastronomiche del luogo. Infatti, su iniziativa dell’Amministrazione comunale di Sanza che ha aderito all’evento, i partecipanti consumeranno poi il pranzo presso l’area antistante l’antico Monastero di Salemme. Le eccellenze dell’enogastronomia locale saranno anche il contenuto dei cestini viaggio dei ciclisti. Dal pane, ai biscotti, dai salumi ai formaggi, tutto rigorosamente curato dai ristoratori locali che sono partner dell’iniziativa. Tornando però al mero gesto atletico e sportivo, sarà una pedalata di oltre 120 km attraversando i comuni di Buonabitacolo Montesano, Casalbuono, Lagonegro, Sapri, Torraca, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari e Sanza. Un percorso articolato tra discese e salite, in un panorama mozzafiato, ammirando il paesaggio e con la possibilità anche di visitare il borgo antico di Sanza ed il sentiero del fiume Bussento grazie alla valenza dei soci locali del CAI Montano Antilia. Grande soddisfazione da parte degli amministratori locali di Sanza per la scelta degli organizzatori di individuare il comune ai piedi del Monte Cervati il luogo ideale per questo evento. “L’occasione per dare anche ossigeno alle attività della ricettività locale visto che molti dei ciclisti e delel loro famiglie che arriveranno a Sanza per il prossimo sette luglio pernotteranno nelle nostre strutture ricettive – ha commentato il Consigliere con delega al Turismo, Angelo Marotta – un altro passo, un nuovo tassello che si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione e promozionde turistica della nostra comunità” ha aggiunto Marotta. Appuntamento dunque domenica 7 luglio dalle 8.00 in piazza XXI maggio. L’iniziativa rientra nel progetto di promozione del territorio Meeting del Cervati 2019.