A Sanza (SA) da oggi la VI Edizione del Torneo Di Morra Sanzese.

Sanza (SA) – Tradizione e sport è il filo conduttore della VI Edizione del Torneo Di Morra Sanzese. Nella villa comunale di piazza San Francesco, oggi e domani (19 luglio e 20 luglio dalle ore 19:00) ritorna la manifestazione organizzata dai ragazzi di Sanza “amici della morra”. La quota di iscrizione per la categoria Junores è di 15€ a squadra, ogni squadra sarà composta da 3 componenti; la quota di iscrizione per la categoria Seniores è di 30€ a squadra, ogni squadra sarà composta da 3 componenti. Un gioco antichissimo la Morra, consiste nell’indovinare la somma dei numeri che vengono mostrati con le dita dai giocatori. Simultaneamente i due giocatori tendono il braccio mostrando il pugno oppure stendendo un numero di dita a scelta, mentre gridano (quasi a voler intimorire l’avversario) un numero da due a dieci (il “pugno” equivale all’uno e il dieci è anche chiamato proprio “morra”) generalmente in lingua locale, a volte storpiati con espressioni molto colorite che variano di paese in paese; spesso il nome del numero è modificato per renderlo monosillabico. Il giocatore che indovina la somma conquista il punto e, nel caso di gioco a squadre, mantiene la mano e dovrà combattere con l’altro giocatore della squadra concorrente e così via. Se entrambi i giocatori indovinano la somma il gioco continua e nessuno guadagna il punto. Il gioco finisce quando si raggiunge il punteggio deciso a priori. Si può giocare uno contro uno (la forma base del gioco) oppure due contro due, ovvero quattro giocatori divisi a squadre dove le squadre sono poste specularmente. La competizione a squadre è quella più diffusa ed anche quella in cui il fattore fortuna viene messo da parte per far posto ad abilità e strategie. Il gioco, seppur diffuso in tutta la penisola, presenta delle varianti proprie di ogni regione e spesso ci sono interpretazioni diverse da provincia a provincia. C’è chi gioca da seduto, chi in piedi, chi utilizza un tavolo, chi ricorre al contatore, chi si ferma ad ogni punto conquistato e chi continua a giocare senza fermarsi mai. Molto diffuso in Italia, il gioco della morra è stato colpito dai divieti della legge, fin da medioevo, a causa delle frequenti risse che provocava. Nella liberale Repubblica di Venezia, ad esempio, la morra venne bandita dai luoghi pubblici nel XV secolo, ma consentita nelle taverne e negli appositi circoli privati, chiamati “ridotti”. La morra, come in quei tempi succedeva per tutti i giochi di osteria, era oggetto di scommesse, in palio c’era solitamente un litro di vino ma si racconta anche di fortune o proprietà terriere, l’unica differenza stava nel fatto che la violenza gestuale e verbale del gioco si prestava benissimo a malintesi ed equivoci che sovente, grazie soprattutto ai contributi dell’alcool e per evitare di pagare il pegno, avevano dei risvolti drammatici fra le persone interessate. La morra è oggi consentita ed è compresa tra le discipline riconosciute dalla Federazione Giochi e Sport tradizionali, associata al CONI. Resta comunque in vigore il divieto di gioco nei locali pubblici e nei circoli privati così come disposto dall’articolo 110 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) in quanto è tutt’ora inserita nella tabella dei giochi proibiti.