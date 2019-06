A Sanza (SA) arriva “Campioni di lettura”.

Sanza (SA) – Arriva “Campioni di lettura”. Un interessante gare culturale, accompagnata dall’armonia della Pino Pinto band, animerà la serata di martedì 25 giugno in Piazza Cavour, dalle 20.30. A condurre la serata il maestro Pino Pinto che metterà a confronto 4 squadre di studenti-lettori in una simpatica gara di interpretazione della lettura. L’iniziativa, promossa dal Comune di Sanza, su un’idea del Consigliere alla cultura, Antonella Confuorto,ha visto per alcune settimane i giovani lettori impegnati nello studio di due differenti libri proposti da Annamaria Gallo-Loguercio che ha curato l’iniziativa. le due squadre si confronteranno in una speciale gara a quiz sul contenuto dei testi studiati. In palio una gita ad Edenlandia a Napoli. “Un piccolo premio per i vincitori, questo è certo – ha commentato il Consigliere con delega alla cultura Antonella Confuorto – l’dea è però quella di far appassionare i nostri ragazzi alla lettura ed alla scoperta dei libri. Per il lavoro svolto devo ringraziare di cuore la maestra Annamaria Gallo Loguercio e la Cartolibreria Globo per il sostegno all’iniziativa. Sarà una bella serata animata dal maestro Pinto che ringrazio e con la presenza dei genitori dei ragazzi che potranno apprezzare la bravura e l’estro dei propri figli” ha commentato il Consigliere Confuorto. L’appuntamento dunque è in piazza cavour martedì 25 giugno ore 20.30 con “Campioni di lettura”.