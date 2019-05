A Sanza il corto “L’amore vince sempre il tempo” per il progetto School Movie

Sanza (SA) – Giovani attori crescono. Non solo attori, ma anche sceneggiatori e registi. Protagonisti indiscussi della prossima edizione del Giffoni Experience, gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Sanza Buonabitacolo, con una storia che sarà impressa in pellicola grazie al progetto School Movie promosso dall’amministrazione comunale. Dopo alcune settimane di lavoro dove i ragazzi sono stati impegnati nella stesura della sceneggiatura, ieri le riprese del cortometraggio dal titolo “L’amore vince sempre il tempo”. Un progetto sociale promosso dall’amministrazione comunale di Sanza su iniziativa dell’Assessorato alle politiche sociali, che ha coinvolto anche la prof.ssa Annamaria Gallo. L’obiettivo è raccontare le bellezze storico-artistiche e culturali della comunità di Sanza attraverso la narrazione di una storia scritta, rappresentata e recitata dagli stessi alunni. Il corto poi sarà presentato al Giffoni Film Festival dal 19 al 27 luglio prossimi. Le riprese ieri curate da Aniello Nigro e Tina Galano hanno coinvolto anche il vicesindaco Toni Lettieri nel ruolo tecnico di assistente fonico. Grazie alla collaborazione della comunità, i ragazzi hanno potuto mettere in scena una bellissima storia d’amore senza tempo. la storia di un soldato della Seconda guerra mondiale, del suo amore lasciato in paese; la storia di una nonna dei suoi nipoti. Una lettera ritrovata dopo settant’anni. Straordinari i luoghi ripresi nel corto, dal Ponte L’abate, al vecchio mulino, alle abitazioni del centro storico con la sua torre medioevale. “Abbiamo inteso offrire questa possibilità ai nostri ragazzi in modo che possano conoscere ed apprezzare, da protagonisti, il mondo del cinema – ha riferito l’assessore Marianna Citera – devo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto, le mamme per la loro estrema disponibilità, la nostra storica farmacista, la prof.ssa Gallo e soprattutto i ragazzi per la loro grande volontà ed il loro impegno. Come amministrazione comunale abbiamo deciso di aderire alla VII edizione del progetto School Movie, una rassegna cinematografica per istituti scolastici che coinvolge i ragazzi e porta alla nascita di nuove idee e giovani talenti. Ora l’appuntamento sarà a Giffoni dal 19 al 27 luglio per goderci questo cortometraggio che poi proietteremo anche a Sanza” ha concluso l’assessore Citera.