A Sanza domenica torna Librando con “La divina eterna ballata”

Sanza (SA) – Ritornano le serate culturali di Librando. L’interessante iniziativa promossa dall’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Sanza, inserita nel contenitore culturale del Meeting del Cervati 2019, propone un incontro con Carmelo Bufano, autore de “La divina eterna ballata”. Come sempre cittadini si cimenteranno nella lettura di alcuni brani tratti dal libro di Bufano. Il libro è un viaggio introspettivo con un protagonista, Dilly, che dialoga con i suoi organi interni e si interroga sul perché della vita, chi siamo, da dove veniamo, sul senso della libertà, della patria, della democrazia. Un testo nel quale chiunque può identificarsi e ritrovare se stesso. La Ballata è un contenitore da riempiere con tutte le cose che chiunque vuole fare. Ne discuteranno con l’autore, l’Assessore alle politiche sociali del Comune di Sanza, Marianna Citera; Don Vincenzo Gallo, assistente unitario Azione Cattolica; Antonella Confuorto, Consigliere con delega alla Cultura; Vittorio Esposito, Sindaco di Sanza (SA). Modera l’incontro il giornalista Lorenzo Peluso, direttore di quasimezzogiorno.it. L’appuntamento è per domenica 1 settembre alle ore 20.30 nell’Arena delle case popolari di via San Vito a Sanza. I giochi di luce e le musiche saranno affidate alla Pino Pinto band.