A Sant’Arsenio (SA) sabato un Sor…Riso donato ai bambini del Niger

Sant’Arsenio (SA) – Un Sor…Riso donato ai bambini del Niger. E’ questo il tema dell’incontro previsto sabato prossimo, 28 settembre dalle 18.00 presso il teatro comunale Amabile di Sant’Arsenio per manifestare il senso di riconoscenza ed il grande valore della solidarietà dei cittadini di Sant’Arsenio nell’ambito delle iniziative promosse per la raccolta di materiali ed aiuti in favore della popolazione del Niger. Una manifestazione per rendicontare alla cittadinanza la destinazione del materiale raccolto e donato. nei mesi scorsi infatti su iniziativa del Tenente Colonnello Giovanni Graziano, cittadino di Sant’Arsenio, in servizio presso 8° Reggimento Artiglieria “PASUBIO” di Persano (SA), ed impiegato nell’ambito della Missione Bilaterale di Sostegno in Niger dal luglio 2019 al giugno 2019, la comunità di Sant’Arsenio si è resa protagonista di ben due raccolte di aiuti umanitari destinati alle realtà maggiormente bisognose del Niger a partire dagli orfanatrofi e gli Enti di assistenza e protezione sociale; la prima raccolta è stata ultimata nel mese di novembre 2018 ed il materiale è giunto a Niamey, a mezzo di un container commissionato dall’Ambasciata italiana in Niger, il 17 febbraio 2019; la seconda raccolta è stata ultimata nel mese di marzo 2019 ed il materiale è giunto in Niger il 22 giugno 2019 a mezzo aereo dell’Aeronautica Militare Italiana. La comunità di Sant’Arsenio, sempre stimolata dal concittadino Tenente Colonnello Giovanni Graziano, non è nuova a gesti di umana generosità essendo già stata protagonista di iniziative similari, in stretta collaborazione con l’8° Reggimento di Artiglieria “PASUBIO” di Persano (SA), in favore delle popolazioni del Kosovo nel 2001, dell’Afghanistan nel 2003, del Libano nel 2008. La raccolta in favore del Niger; patrocinata dall’Amministrazione comunale, ha coinvolto la parrocchia, associazioni di categoria e di volontariato, sodalizi sportivi, esercizi commerciali e tanti cittadini che non si sono risparmiati nel contribuire ad un’iniziativa oltremodo meritoria; il materiale raccolto a Sant’Arsenio è stato distribuito dal contingente militare di stanza a Niamey, secondo un piano concordato con le Autorità Locali, in favore di diversi orfanatrofi, Enti di assistenza alle vedove ed agli orfani dei caduti sul campo e vittime del terrorismo, scuole, villaggi e realtà di particolare indigenza; nell’ambito del progetto complessivo è stato fatto anche il gemellaggio tra la squadra di calcio Under 14 di Camp Bagaji e la nostra ASD Indomita Sant’Arsenio che ha inviato agli atleti nigerini pari età uniformi e materiali sportivi. L’ammnistrazione comunale di Sant’Arsenio il 1 settembre 2019 ha ricevuto una lettera di ringraziamento, indirizzata al Sindaco e sottoscritta dal Comandante della Missione Bilaterale di Sostegno in Niger, Generale di Brigata Claudio Dei, con la quale è stata esaltata la generosità della comunità santarsenese e sottolineati i risvolti positivi delle donazioni sulla stessa condotta della missione militare. Per la circostanza sarà effettuato un collegamento video con il contingente militare italiano in Niger. sarà inoltre consegnato un “Attestato di Encomio” ai protagonisti di quella che resta una bella pagina scritta per la comunità, per sottolinearne pubblicamente i meriti e l’impegno a favore delle realtà meno fortunate ed elevarli ad esempio in particolare per le generazioni più giovani. Nel dettaglio: la Parrocchia Santa Maria Maggiore di Sant’Arsenio; Azione Cattolica di Sant’Arsenio; Consulta dei commercianti di Sant’Arsenio; Associazione Volontari Sanità (A.Vo.Sa.); Gruppo locale Protezione Civile; Cooperativa Sociale ISKRA; Circolo culturale Montepruno di Roscigno; Pro Loco di Sant’Arsenio; Associazione culturale Luigi Pica; Associazione culturale Opera Santuario del Monte Rascini; Associazione culturale Amici della Musica; ASD Indomita calcio Sant’Arsenio; ASD Janus progetto volley; ASD Evergreen basket Sant’Arsenio; Gruppo conviviale Camminando camminando; Centro commerciale CASSIOPEA; al Tenente Colonnello Giovanni Graziano. A moderare l’incontro il giornalista embedded Lorenzo Peluso.