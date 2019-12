A Santa Marina (SA) il pranzo di Natale con gli over 65

Lunedì 23 dicembre sarà una giornata di festa per gli over 65 residenti nel Comune di Santa Marina, per loro infatti si terrà il pranzo di Natale per la terza età. Un momento conviviale che è diventata una consuetudine da parte dell’amministrazione comunale in occasione delle festività natalizie, un’opportunità unica per augurare buone feste e per fare un dono a tutti coloro, che con l’esempio e l’esperienza, rappresentano una guida per le nuove generazioni verso il cammino da affrontare. L’appuntamento è alle 13.00 al ristorante “Da Alfonso”, per festeggiare con il sindaco Giovanni Fortunato, l’amministrazione comunale e alcuni rappresentati della Pro-Loco, sarà anche occasione di aggregazione e di convivialità, con un ottimo pranzo in stile natalizio, completo di panettone che su una tavola vestita a festa non può mancare, tutto accompagnato da musica, canti, balli ed ottimo vino locale. Il pranzo di Natale in onore della terza età è un’iniziativa promossa dal Comune di Santa Marina e della Pro-Loco “Buxentum”.