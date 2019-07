A San Pietro al Tanagro (SA), la decima edizione della rassegna “Le Notti dei Mulini Rural Festival”

Ancora una volta il palcoscenico naturale del Parco dei Mulini di San Pietro al Tanagro in provincia di Salerno, il 26 e 27 luglio 2019 ospiterà uno dei festival più attesi dell’estate valdianese: Le Notti dei Mulini Rural Festival, realizzato in partnership con la Pro Loco locale e patrocinato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dal Comune di San Pietro al Tanagro e giunto alla sua sesta edizione. Lo splendido scenario, a pochi passi dal Centro Storico, è quello di una piccola vallata che si apre quasi come un anfiteatro naturale tra due versanti montuosi, il tutto ricoperto da boschi al cui centro trae origine un ruscello con una suggestiva cascata, contornato da vecchi mulini ad acqua che emergono dalla vegetazione. La manifestazione accoglierà due serate all’insegna di musica popolare, gastronomia, attività culturali e tanto divertimento il tutto ad ingresso gratuito. Obiettivo della manifestazione è quello di rivivere la naturalità dell’eccellenza, riportando gli intervenuti, alle origini delle tradizioni popolari e della cultura agricola in quanto le usanze e le tradizioni sono parte essenziale di quel patrimonio morale ricevuto dai nostri avi, di cui dobbiamo far tesoro di vita, trasmettendone i contenuti ed i valori ai posteri. Lo scenario notturno del Parco dei Mulini con le suggestive scenografie sono pronti ad accogliervi tra giochi di luce ed installazioni artistiche creati da artisti del Vallo di Diano, accompagnato da musica popolare e sapori di altri tempi. “In una realtà tecnologicamente e socialmente trasformata, riprodurre in una nicchia “lo scorcio della vita vissuta”, consente alle nuove generazioni di vivere un’esperienza all’insegna della riscoperta di valori e tradizioni, che possano indurli a sviluppare comportamenti e stili di vita all’insegna della sostenibilità e al rispetto per il prossimo.” afferma il direttore artistico del festival. Due giorni ricchi di attività culturali, sportive e mostre che si concluderanno solo a notte fonda con concerti di musica popolare. Il 26 luglio apriranno i concerti i Bagarija Orkestar con la loro musica balcanica contaminata da sonorità partenopee. A seguire una traversata nella musica popolare del sud Italia con i “Ragnatela Folk Band. Il 27 luglio si ballerà a ritmo di tarantella cilentana con i Kiepò. Dalle ore 23.00 circa avrà inizio la Festa della Pizzica e Taranta del Vallo di Diano con tamburelli salentini dei “Kalàscima”. Anche quest’anno alla fine dei concerti nelle due serate Be.Cool in tour farà tappa al Parco dei Mulini con un dj set etnico. A completare l’anima del festival ci saranno installazioni di luci e arte permanenti, esposizioni di artisti locali, mercatino artigianale, proiezione dell’intervista “’U Setone re Zi Franchino: testimonianza di una cultura contadina legata alla natura e alle stagioni” curata da Manuel Paternoster e Maria Pagano, testimonianza di documentari, mostre fotografiche, escursione alla Piazza del Ceraso (punto panoramico) in collaborazione con Outdoor Cilento (info e prenotazioni 389 9329413), una passeggiata esperienziale nel bosco della difesa con Maria Pagano (info e prenotazioni 328 1616093) e stands enogastronomici con prodotti a km 0.