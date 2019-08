A San Bartolomeo in Galdo (BN) la finale del Miss Grand Italy International

Domenica 18 agosto prosegue il tour nazionale di Miss Grand Italy International, che fa tappa nella splendida cittadina di San Bartolomeo in Galdo, nel Sannio, per la prima finale regionale Campana. La vincitrice della tappa avrà accesso alla finale nazionale che si svolgerà il giorno 10 settembre a Benevento con ospiti di livello nazionale come Gianni Sperti, Barbara Chiappini, Jo Squillo e Gianni Marino di Made in Sud, tutto ripreso dalle telecamere di Sky. La finale regionale, invece, verrà condotta dal simpaticissimo Antonio Esposito e vedrà la presenza di vari ospiti tra cui il cantante Gino Accardo che ha portato in giro per il mondo la bellissima musica napoletana e verrà ripresa dal canale digitale terrestre Capri Event. Un ringraziamento va al Comune di San Bartolomeo in Galdo e al vice sindaco Giovannino Pepe, che hanno voluto fortemente questo evento per dare risalto a livello nazionale alla stupenda cittadina del Fortore. Per la parte tecnica notevole l’impegno di Crescenzo De Carmine, agente regionale del concorso, e Giuseppe Puzio, patron nazionale di Miss Grand Italy International.